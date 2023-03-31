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Sette Yer Alan Ürünler
1.75 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.75 Karat Pırlanta Safir Kolye
90.120 TL
90.120 TL

Tükendi

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3.66 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.66 Karat Pırlanta Safir Küpe
167.640 TL
167.640 TL

Tükendi

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1.80 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.80 Karat Pırlanta Safir Yüzük
107.400 TL
107.400 TL

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7.21 Karat Pırlanta Baget Safir Set (455)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
0,00 TL
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