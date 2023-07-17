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Sette Yer Alan Ürünler
1.70 Karat Pırlanta Fancy Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.70 Karat Pırlanta Fancy Kolye
15.936 TL
15.936 TL

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3.43 Karat Pırlanta Fancy Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.43 Karat Pırlanta Fancy Küpe
17.640 TL
17.640 TL

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3.28 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
32.808 TL
32.808 TL

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8.41 Karat Pırlanta Fancy Set (410)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
0,00 TL
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