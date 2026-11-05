0.12 Karat Pırlanta Kare Bileklik
Ürün Kodu : DB18146
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35.731 TL
PEŞİN FİYATINA 11.910 TL x 3 Taksit
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0.12 Karat Pırlanta Kare Bileklik T11318
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.35 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.12 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern geometrinin net ve köşeli ışıltısı. Minimal stili benimseyenler için mimari bir dokunuş.
0.12 Karat Pırlanta Kare Bileklik
PEŞİN FİYATINA 11.910 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.731 TL