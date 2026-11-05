0.12 Karat Pırlanta Kare Kolye
Ürün Kodu : DN69260
Seçiniz
39.917 TL
PEŞİN FİYATINA 13.306 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.12 Karat Pırlanta Kare Kolye T11365
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.66 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.12 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Geometrik baget ya da kare kesimin mimari zarafeti. Dekoltenizde net ve modern bir çizgi.
0.12 Karat Pırlanta Kare Kolye
PEŞİN FİYATINA 13.306 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
39.917 TL