0.24 Karat Pırlanta Kare Küpe
Ürün Kodu : DE41830
46.296 TL
PEŞİN FİYATINA 15.432 TL x 3 Taksit
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0.24 Karat Pırlanta Kare Küpe T11332
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.81 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.24 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Geometrik hatların modern ve şık yorumu. Net pırlanta kırılmalarıyla yüzünüze aydınlık katar.
0.24 Karat Pırlanta Kare Küpe
PEŞİN FİYATINA 15.432 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
46.296 TL