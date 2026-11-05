0.08 Karat Pırlanta Üçgen Bileklik
Ürün Kodu : DB18149
30.000 TL
PEŞİN FİYATINA 10.000 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.08 Karat Pırlanta Üçgen Bileklik T11321
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.00 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.08 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern hatların en hafif hali. Minimalist tarzınızı tamamlayan özgün ve zarif bir aksesuar.
0.08 Karat Pırlanta Üçgen Bileklik
PEŞİN FİYATINA 10.000 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
30.000 TL