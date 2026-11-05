0.08 Karat Pırlanta Üçgen Kolye
Ürün Kodu : DN69263
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33.653 TL
PEŞİN FİYATINA 11.218 TL x 3 Taksit
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0.08 Karat Pırlanta Üçgen Kolye T11368
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.30 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.08 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern detaylar ve minimal duruş. Stilinize genç ve şık bir aura katmak için tasarlandı.
0.08 Karat Pırlanta Üçgen Kolye
PEŞİN FİYATINA 11.218 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
33.653 TL