0.25 Karat Pırlanta Sevgi Halkası Kolye
Ürün Kodu : DN69006
55.450 TL
PEŞİN FİYATINA 18.483 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.25 Karat Pırlanta Sevgi Halkası Kolye T11282
14 Ayar, Rose Altın, 3.18 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.04 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.21 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Birbirine kenetlenen zarif hatlar. Anlam yüklü tasarımı ve narin ışıltısıyla zamansız bir jest.
0.25 Karat Pırlanta Sevgi Halkası Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- aşların toplam karat değeri ve pırlanta kalitesi nedir?
1- Tasarımda toplam 0.25 karat pırlanta (D1: 0,04 ct yüzük üzerindeki tektaş pırlanta, D2: 0,21 ct halka üzerindeki yuvarlak pırlantalar) yer almaktadır. Taşlar F-G renk (nadir beyaz) ve SI berraklık kalitesindedir.
2- Hassas veya alerjik cilt tipine sahip kişiler rahatlıkla takabilir mi?
2- 14 ayar altın anti-alerjenik niteliğe sahiptir. Büyük çoğunlukla ciltte hassasiyet yaratmaz; ancak aşırı nikel/metal alerjisi bulunan kişilerin dikkatli kullanması önerilir.
3- Pırlantaların ilk günkü parlaklığını koruması için ne yapılmalıdır?
3- Ilık su ve yumuşak bir bez yardımıyla nazikçe temizlenmesi yeterlidir. Kimyasal temizleyicilerden, parfüm, krem ve deterjan temasından kaçınılması ışıltısını uzun süre muhafaza eder.
4- Kullanıma bağlı olarak ürünün ömrü ne kadardır?
4- Pırlanta ve 14K altın zamansız materyallerdir. Düzenli bakımı yapıldığı ve sert darbelerden korunduğu sürece uzun yıllar keyifle kullanılabilir.
5- F-G renk pırlanta kalitesi ne anlama gelir?
5- Pırlanta renk skalasında F-G renk sınıfı, renksiz ve nadir beyaz kategorisinde yer alır. Taşın üzerinde sarımsı tonlar barındırmadan maksimum beyazlıkta parlamasını sağlar.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.25 Karat Pırlanta Sevgi Halkası Kolye
PEŞİN FİYATINA 18.483 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
55.450 TL