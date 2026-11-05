1.16 Karat Pırlanta Trend Küpe
Ürün Kodu : DE41876
85.435 TL
PEŞİN FİYATINA 28.478 TL x 3 Taksit
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1.16 Karat Pırlanta Trend Küpe T11347
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.91 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1,04 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.12 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İddialı ışıltı ve özgün siluet. Bütün bakışları üzerine çeken son derece lüks bir duruş.
1.16 Karat Pırlanta Trend Küpe
PEŞİN FİYATINA 28.478 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
85.435 TL