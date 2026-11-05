0.16 Karat Pırlanta Üçgen Küpe
Ürün Kodu : DE41833
34.522 TL
PEŞİN FİYATINA 11.507 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.16 Karat Pırlanta Üçgen Küpe T11335
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.13 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.16 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimalist çizgileri sevenler için naif bir detay. Stilinize genç ve rafine bir hava ekler.
0.16 Karat Pırlanta Üçgen Küpe
PEŞİN FİYATINA 11.507 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.522 TL