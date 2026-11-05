0.08 Karat Pırlanta Üçgen Yüzük
Ürün Kodu : DR197204
32.525 TL
PEŞİN FİYATINA 10.842 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.08 Karat Pırlanta Üçgen Yüzük T11397
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.12 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.08 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimalist ve özgün bir form. Parmağınızda genç, şık ve hafif bir duruş yaratır.
0.08 Karat Pırlanta Üçgen Yüzük
PEŞİN FİYATINA 10.842 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
32.525 TL