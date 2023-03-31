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Sette Yer Alan Ürünler
Altın Baget Klasik Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Klasik Kolye
11.288 TL
11.288 TL

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Altın Beyaz Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Beyaz Baget Küpe
9.520 TL
9.520 TL

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Altın Beyaz Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Beyaz Baget Yüzük
10.472 TL
10.472 TL

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Altın Baget Set (241)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
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Altın Düğün Seti
Altın Düğün Seti
92.211 TL
Sepette %10 İndirim 82.990 TL
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27.663TL x 3 Taksit
Altın Tektaş Set
Altın Tektaş Set
54.264 TL
Sepette %10 İndirim 48.838 TL
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16.279TL x 3 Taksit
2.13 Karat Pırlanta Baget Taşlı Set
2.13 Karat Pırlanta Baget Taşlı Set
244.920 TL
Sepette %10 İndirim 220.428 TL
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73.476TL x 3 Taksit
Altın Baget Tasarım Set
Altın Baget Tasarım Set
199.920 TL
Sepette %10 İndirim 179.928 TL
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59.976TL x 3 Taksit
1.65 Karat Pırlanta Safir Kare Set
1.65 Karat Pırlanta Safir Kare Set
124.464 TL
Sepette %10 İndirim 112.018 TL
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37.339TL x 3 Taksit
1.50 Karat Pırlanta Yakut Set
1.50 Karat Pırlanta Yakut Set
179.587 TL
Sepette %10 İndirim 161.628 TL
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53.876TL x 3 Taksit
Altın Tektaş Set
Altın Tektaş Set
40.120 TL
Sepette %10 İndirim 36.108 TL
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12.036TL x 3 Taksit
0.85 Karat Pırlanta Baget Kalp Set
0.85 Karat Pırlanta Baget Kalp Set
143.760 TL
Sepette %10 İndirim 129.384 TL
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43.128TL x 3 Taksit
7.81 Karat Pırlanta Yakut Set
7.81 Karat Pırlanta Yakut Set
440.287 TL
Sepette %10 İndirim 396.258 TL
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3.18 Karat Pırlanta Turmalin Set
3.18 Karat Pırlanta Turmalin Set
111.240 TL
Sepette %10 İndirim 100.116 TL
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33.372TL x 3 Taksit
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