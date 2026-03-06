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Sette Yer Alan Ürünler
1.51 Karat Pırlanta Fancy Oval Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.51 Karat Pırlanta Fancy Oval Kolye
51.384 TL
51.384 TL

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3.29 Karat Pırlanta Fancy Oval Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.29 Karat Pırlanta Fancy Oval Taşlı Küpe
58.128 TL
58.128 TL

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1.38 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.38 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
43.248 TL
43.248 TL

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6.18 Karat Pırlanta Oval Fancy Set (517)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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