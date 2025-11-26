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Sette Yer Alan Ürünler
1.05 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.05 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
29.160 TL
29.160 TL

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1.83 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.83 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe
25.896 TL
25.896 TL

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0.92 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.92 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
23.016 TL
23.016 TL

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3.80 Karat Pırlanta Blue Topaz Set (508)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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