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Sette Yer Alan Ürünler
1.02 Karat Pırlanta Damla Yakut Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.02 Karat Pırlanta Damla Yakut Trend Kolye
71.928 TL
71.928 TL

Tükendi

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1.75 Karat Pırlanta Damla Yakut Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.75 Karat Pırlanta Damla Yakut Trend Küpe
93.912 TL
93.912 TL

Tükendi

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1.12 Karat Pırlanta Damla Taşlı Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.12 Karat Pırlanta Damla Taşlı Yakut Yüzük
98.232 TL
98.232 TL

Tükendi

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3.89 Karat Pırlanta Yakut Trend Set (528)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
0,00 TL
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