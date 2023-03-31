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Sette Yer Alan Ürünler
1.29 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.29 Karat Pırlanta Safir Kolye
58.728 TL
58.728 TL

Tükendi

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10.03 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
10.03 Karat Pırlanta Safir Küpe
164.376 TL
164.376 TL

Tükendi

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4.41 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
4.41 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük
90.792 TL
90.792 TL

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15.73 Karat Pırlanta Safir Set (309)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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