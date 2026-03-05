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Sette Yer Alan Ürünler
1.81 Karat Pırlanta Fancy Damla Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.81 Karat Pırlanta Fancy Damla Taşlı Kolye
48.000 TL
48.000 TL

Tükendi

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3.64 Karat Pırlanta Fancy Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.64 Karat Pırlanta Fancy Damla Küpe
60.840 TL
60.840 TL

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1.88 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.88 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
49.296 TL
49.296 TL

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7.33 Karat Pırlanta Damla Fancy Set (514)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
0,00 TL
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