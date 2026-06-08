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Sette Yer Alan Ürünler
0.14 Karat Pırlanta Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Çiçek Kolye
31.944 TL
31.944 TL

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0.28 Karat Pırlanta Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Çiçek Küpe
45.024 TL
45.024 TL

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0.22 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük
38.064 TL
38.064 TL

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0.64 Karat Pırlanta Çiçek Set (546)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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