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Sette Yer Alan Ürünler
0.28 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Trend Kolye
42.456 TL
42.456 TL

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0.71 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.71 Karat Pırlanta Trend Küpe
77.544 TL
77.544 TL

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0.35 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.35 Karat Pırlanta Trend Yüzük
34.056 TL
34.056 TL

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1.34 Karat Pırlanta Trend Set (496)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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