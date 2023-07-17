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Sette Yer Alan Ürünler
2.74 Karat Pırlanta Fancy Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
2.74 Karat Pırlanta Fancy Kolye
17.184 TL
17.184 TL

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5.17 Karat Pırlanta Fancy Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
5.17 Karat Pırlanta Fancy Küpe
20.640 TL
20.640 TL

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2.63 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
24.816 TL
24.816 TL

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10.54 Karat Pırlanta Fancy Set (321)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
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