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Sette Yer Alan Ürünler
0.40 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.40 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
38.208 TL
38.208 TL

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1.60 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.60 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
58.536 TL
58.536 TL

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0.35 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.35 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
37.992 TL
37.992 TL

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2.35 Karat Pırlanta Zümrüt Set (317)

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Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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