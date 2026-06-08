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Sette Yer Alan Ürünler
0.05 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.05 Karat Pırlanta Trend Kolye
39.816 TL
39.816 TL

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0.06 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta Trend Küpe
42.480 TL
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0.17 Karat Pırlanta Trend Yüzük
45.936 TL
45.936 TL

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0.28 Karat Pırlanta Trend Set (542)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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