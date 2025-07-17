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Sette Yer Alan Ürünler
0.37 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.37 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
35.184 TL
35.184 TL

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0.81 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.81 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
37.896 TL
37.896 TL

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0.43 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.43 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
25.320 TL
25.320 TL

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1.61 Karat Pırlanta Zümrüt Set (466)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
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