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Sette Yer Alan Ürünler
0.56 Karat Pırlanta Morganit Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
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41.290 TL

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1.29 Karat Pırlanta Morganit Küpe
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2.56 Karat Pırlanta Morganit Set (575)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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