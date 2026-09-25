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Sette Yer Alan Ürünler
0.58 Karat Elmas Gül Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.58 Karat Elmas Gül Kolye
60.475 TL

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1.19 Karat Elmas Gül Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.19 Karat Elmas Gül Küpe
101.539 TL

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0.48 Karat Elmas Gül Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.48 Karat Elmas Gül Yüzük
62.746 TL

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2.25 Karat Elmas Gül Set (584)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
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