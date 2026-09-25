0.58 Karat Elmas Gül Kolye
Ürün Kodu : DN68970
60.475 TL
PEŞİN FİYATINA 20.158 TL x 3 Taksit
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0.58 Karat Elmas Gül Kolye T11116
8 Ayar, Rose Altın, 4.97 gr
Taş: Elmas
Ağırlık: 0.15 Karat
Renk: W
Kesim: Yuvarlak
Taş: Elmas
Ağırlık: 0.43 Karat
Renk: W
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Nostaljik gül motifinin buğulu ve otantik estetiği. Boynunuzda romantik ve zamansız bir hikaye taşır.
0.58 Karat Elmas Gül Kolye
PEŞİN FİYATINA 20.158 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
60.475 TL