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Sette Yer Alan Ürünler
0.21 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Trend Kolye
45.000 TL
45.000 TL

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0.52 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.52 Karat Pırlanta Trend Küpe
77.832 TL
77.832 TL

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0.37 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Trend Yüzük
61.728 TL
61.728 TL

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1.10 Karat Pırlanta Trend Set (518)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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