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Sette Yer Alan Ürünler
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Uzun Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Uzun Kolye
32.544 TL

Tükendi

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0.16 Karat Pırlanta Taşlı Uzun Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Taşlı Uzun Küpe
42.720 TL

Tükendi

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0.04 Karat Pırlanta Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Bileklik
27.456 TL

Tükendi

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0.24 Karat Pırlanta Trend Set (538)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
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