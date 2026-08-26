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Sette Yer Alan Ürünler
0.60 Karat Pırlanta Morganit Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.60 Karat Pırlanta Morganit Kolye
35.400 TL

Tükendi

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1.15 Karat Pırlanta Morganit Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.15 Karat Pırlanta Morganit Küpe
39.432 TL

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0.60 Karat Pırlanta Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.60 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
30.888 TL

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2.35 Karat Pırlanta Morganit Set (576)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
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