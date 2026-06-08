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Sette Yer Alan Ürünler
0.54 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.54 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Kolye
69.888 TL
69.888 TL

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1.04 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
1.04 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Küpe
95.448 TL
95.448 TL

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0.52 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.52 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Yüzük
64.032 TL
64.032 TL

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2.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Set (547)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
0,00 TL
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