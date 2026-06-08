Sette Yer Alan Ürünler
2.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Set (547)
TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
0,00 TL
Bunları da İnceleyebilirsiniz
1.25 Karat Pırlanta Baget Set
138.480 TL
Sepette %10 İndirim 124.632 TL
Sepete Ekle
41.544TL x 3 Taksit
0.88 Karat Pırlanta Trend Çiçekli Set
80.664 TL
Sepette %10 İndirim 72.598 TL
Sepete Ekle
24.199TL x 3 Taksit
3.24 Karat Pırlanta Safir Trend Set
212.376 TL
Sepette %10 İndirim 191.138 TL
Sepete Ekle
63.713TL x 3 Taksit
0.64 Karat Pırlanta Çiçek Set
115.032 TL
Sepette %10 İndirim 103.529 TL
Sepete Ekle
34.510TL x 3 Taksit
1.50 Karat Pırlanta Yakut Set
179.587 TL
Sepette %10 İndirim 161.628 TL
Sepete Ekle
53.876TL x 3 Taksit
7.31 Karat Pırlanta Damla Safir Set
244.968 TL
Sepette %10 İndirim 220.471 TL
Sepete Ekle
73.490TL x 3 Taksit
3.00 Karat Pırlanta Safir Set
188.664 TL
Sepette %10 İndirim 169.798 TL
Sepete Ekle
56.599TL x 3 Taksit