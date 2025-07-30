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Sette Yer Alan Ürünler
3.85 Karat Pırlanta Trend Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
3.85 Karat Pırlanta Trend Gerdanlık
432.744 TL
432.744 TL

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1.21 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
1.21 Karat Pırlanta Trend Küpe
112.704 TL
112.704 TL

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1.26 Karat Pırlanta Trend Bileklik
176.256 TL
176.256 TL

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6.32 Karat Pırlanta Trend Set (491)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
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