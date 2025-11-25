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Sette Yer Alan Ürünler
2.22 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
2.22 Karat Pırlanta Safir Kolye
46.704 TL
46.704 TL

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4.28 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
4.28 Karat Pırlanta Safir Küpe
66.048 TL
66.048 TL

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2.19 Karat Pırlanta Safir Yüzük
56.112 TL
56.112 TL

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8.69 Karat Pırlanta Safir Set (500)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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