0.47 Karat Pırlanta Sallantılı Damla Küpe
Ürün Kodu : DE41922
57.509 TL
PEŞİN FİYATINA 19.170 TL x 3 Taksit
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0.47 Karat Pırlanta Sallantılı Damla Küpe T11350
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.97 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.14 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.33 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Adımlarınızla birlikte hareket eden dökümlü zarafet. Yüzünüzde süzülen ışıltılı bir su damlası.
0.47 Karat Pırlanta Sallantılı Damla Küpe
PEŞİN FİYATINA 19.170 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
57.509 TL