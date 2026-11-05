0.21 Karat Pırlanta Damla Yüzük
Ürün Kodu : DR197540
35.558 TL
PEŞİN FİYATINA 11.853 TL x 3 Taksit
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0.21 Karat Pırlanta Damla Yüzük T11403
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.04 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.08 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.13 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Damla formunun süzgün estetiği. Parmağınızda narin ve dökümlü bir parlaklık bırakır.
0.21 Karat Pırlanta Damla Yüzük
PEŞİN FİYATINA 11.853 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.558 TL