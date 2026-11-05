0.17 Karat Pırlanta Yıldız Yüzük
Ürün Kodu : DR197290
57.864 TL
PEŞİN FİYATINA 19.288 TL x 3 Taksit
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0.17 Karat Pırlanta Yıldız Yüzük T11399
14 Ayar, Rose Altın, 3.85 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.02 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.15 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gökyüzünün narin ışıltısı ellerinizde. Naif, romantik ve son derece şık bir imza.
0.17 Karat Pırlanta Yıldız Yüzük
PEŞİN FİYATINA 19.288 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
57.864 TL