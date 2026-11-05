0.27 Karat Pırlanta Damla Kolye
Ürün Kodu : DN69346
46.152 TL
PEŞİN FİYATINA 15.384 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.27 Karat Pırlanta Damla Kolye T11371
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.73 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.09 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.18 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Akıcı hatları ve net ışıltısıyla dekolteyi taçlandıran, zamansız ve son derece feminen bir kolye.
0.27 Karat Pırlanta Damla Kolye
PEŞİN FİYATINA 15.384 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
46.152 TL