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0.15 Karat Pırlanta Işık Çizgisi Kolye

Ürün Kodu : DN69019
44.674 TL
PEŞİN FİYATINA 14.891 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

0.15 Karat Pırlanta Işık Çizgisi Kolye T11285

14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 2.65 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.15 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak

Zincir Boyu: 42 cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Düzgün bir hatta dizilen narin taşlar. Dekoltenizde zarif bir ışık hüzmesi gibi süzülür.
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İade Koşulları

0.15 Karat Pırlanta Işık Çizgisi Kolye Sıkça Sorulan Sorular

1- Hassas ve alerjik cilt yapısına sahip bireyler rahatlıkla kullanabilir mi?
1- 14 ayar altın anti-alerjenik niteliktedir ve cilt dostu bir yapı sunar. İleri derece metal hassasiyeti bulunan durumlar haricinde güvenle tercih edilebilir.
2- Kolyenin kilit mekanizması günlük kullanımda güvenli midir?
2- Üründe pratik kullanımı ve sağlamlığı ile bilinen halka klips kilit sistemi mevcuttur. Bu mekanizma kolyenin gün içinde kendiliğinden açılmasını veya kaybolmasını önler.
3- Ürünle birlikte mücevher sertifikası gönderiliyor mu?
3- Evet, satın aldığınız kolye pırlantanın karat, renk ve berraklık detayları ile altın ayarını ibraz eden sertifikası ile teslim edilir.
4- Hangi özel günler için zamansız bir hediye alternatividir?
4- Minimalist dikey tasarımıyla doğum günleri, yıl dönümleri, Sevgililer Günü, mezuniyet ve yeni iş tebrikleri için zarif ve prestijli bir hediye seçeneğidir.
5- F-G renk tonu pırlantaya nasıl bir görünüm kazandırır?
5- F-G skalası, pırlantanın sarımsı bir gölge barındırmayan ekstra beyaz grubudur. Altın zemin üzerinde maksimum parlaklık ve berrak bir ışık oyunu yaratır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.15 Karat Pırlanta Işık Çizgisi Kolye
PEŞİN FİYATINA 14.891 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
44.674 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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