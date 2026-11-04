0.15 Karat Pırlanta Işık Çizgisi Kolye
Ürün Kodu : DN69019
44.674 TL
PEŞİN FİYATINA 14.891 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.15 Karat Pırlanta Işık Çizgisi Kolye T11285
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 2.65 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.15 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Düzgün bir hatta dizilen narin taşlar. Dekoltenizde zarif bir ışık hüzmesi gibi süzülür.
0.15 Karat Pırlanta Işık Çizgisi Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Hassas ve alerjik cilt yapısına sahip bireyler rahatlıkla kullanabilir mi?
1- 14 ayar altın anti-alerjenik niteliktedir ve cilt dostu bir yapı sunar. İleri derece metal hassasiyeti bulunan durumlar haricinde güvenle tercih edilebilir.
2- Kolyenin kilit mekanizması günlük kullanımda güvenli midir?
2- Üründe pratik kullanımı ve sağlamlığı ile bilinen halka klips kilit sistemi mevcuttur. Bu mekanizma kolyenin gün içinde kendiliğinden açılmasını veya kaybolmasını önler.
3- Ürünle birlikte mücevher sertifikası gönderiliyor mu?
3- Evet, satın aldığınız kolye pırlantanın karat, renk ve berraklık detayları ile altın ayarını ibraz eden sertifikası ile teslim edilir.
4- Hangi özel günler için zamansız bir hediye alternatividir?
4- Minimalist dikey tasarımıyla doğum günleri, yıl dönümleri, Sevgililer Günü, mezuniyet ve yeni iş tebrikleri için zarif ve prestijli bir hediye seçeneğidir.
5- F-G renk tonu pırlantaya nasıl bir görünüm kazandırır?
5- F-G skalası, pırlantanın sarımsı bir gölge barındırmayan ekstra beyaz grubudur. Altın zemin üzerinde maksimum parlaklık ve berrak bir ışık oyunu yaratır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.15 Karat Pırlanta Işık Çizgisi Kolye
PEŞİN FİYATINA 14.891 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
44.674 TL