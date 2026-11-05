0.37 Karat Pırlanta Tasarım Yüzük
Ürün Kodu : DR197864
56.669 TL
PEŞİN FİYATINA 18.890 TL x 3 Taksit
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0.37 Karat Pırlanta Tasarım Yüzük T11405
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.25 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.19 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.18 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Özgün çizgisi ve rafine yapısıyla stiline karakteristik bir detay eklemek isteyenlere.
0.37 Karat Pırlanta Tasarım Yüzük
PEŞİN FİYATINA 18.890 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
56.669 TL