0.75 Karat Pırlanta Tasarım Küpe
Ürün Kodu : DE41952
71.405 TL
PEŞİN FİYATINA 23.802 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.75 Karat Pırlanta Tasarım Küpe T11354
14 Ayar, Beyaz Altın, 3,40 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.39 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.36 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Özgün çizgisi ve yüksek ışık kırma kapasitesiyle fark yaratan, karakteristik ve rafine bir parça.
0.75 Karat Pırlanta Tasarım Küpe
PEŞİN FİYATINA 23.802 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
71.405 TL