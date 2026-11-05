0.37 Karat Pırlanta Tasarım Kolye
Ürün Kodu : DN69376
46.589 TL
PEŞİN FİYATINA 15.530 TL x 3 Taksit
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0.37 Karat Pırlanta Tasarım Kolye T11375
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.70 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.19 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.18 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Özgün çizgiler ve zarif detaylar. Farklılığını sadeliğinde saklayan rafine bir stil parçası.
0.37 Karat Pırlanta Tasarım Kolye
PEŞİN FİYATINA 15.530 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
46.589 TL