0.49 Karat Pırlanta Sallantılı Yıldız Küpe
Ürün Kodu : DE41924
59.117 TL
PEŞİN FİYATINA 19.706 TL x 3 Taksit
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0.49 Karat Pırlanta Sallantılı Yıldız Küpe T11351
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.90 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.25 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.24 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Hareketli yıldız formu ve pırlanta ateşi. Kulak memenizde neşeyle parlayan romantik bir detay.
0.49 Karat Pırlanta Sallantılı Yıldız Küpe
PEŞİN FİYATINA 19.706 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
59.117 TL