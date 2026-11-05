0.99 Karat Pırlanta Işıltı Çemberi Küpe
Ürün Kodu : DE41045
86.923 TL
PEŞİN FİYATINA 28.974 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.99 Karat Pırlanta Işıltı Çemberi Küpe T11323
14 Ayar, Beyaz Altın, 4.00 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.15 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.84 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Kesintisiz ışıltı halkasıyla büyüleyici bir duruş. Yüzünüze aydınlık ve zamansız bir aura kazandırır.
0.99 Karat Pırlanta Işıltı Çemberi Küpe
PEŞİN FİYATINA 28.974 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
86.923 TL