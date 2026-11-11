0.54 Karat Pırlanta Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR195077
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63.343 TL
PEŞİN FİYATINA 21.114 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.54 Karat Pırlanta Trend Yüzük T11432
14 Ayar, Beyaz Altın, 3,10 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.54 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Çağdaş çizgilere sahip yenilikçi ve modern bir siluet. Pırlantanın zamansız parıltısını özgün bir formla ellerinize taşıyarak stilinize çabasız bir şıklık katar.
0.54 Karat Pırlanta Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 21.114 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
63.343 TL