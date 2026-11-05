0.20 Karat Pırlanta Trend Küpe
Ürün Kodu : DE41824
46.862 TL
PEŞİN FİYATINA 15.621 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.20 Karat Pırlanta Trend Küpe T11326
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.92 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.20 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Çağdaş tasarım anlayışının narin yorumu. Günlük stilde çabasız bir şıklık arayanlara özel.
0.20 Karat Pırlanta Trend Küpe
PEŞİN FİYATINA 15.621 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
46.862 TL