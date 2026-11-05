0.31 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük
Ürün Kodu : DR196853
45.624 TL
PEŞİN FİYATINA 15.208 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.31 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük T11382
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.62 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.02 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.29 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğadan ilham alan narin motif. Taç yaprakların arasından yansıyan taze ve feminen bir ışıltı.
0.31 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 15.208 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.624 TL