0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye
Ürün Kodu : DN69145
41.957 TL
PEŞİN FİYATINA 13.986 TL x 3 Taksit
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0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye T11359
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.31 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.30 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.02 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern hatlar ve duru parıltı. Günlük kombinlerinizi anında rafine bir seviyeye taşır.
0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 13.986 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
41.957 TL