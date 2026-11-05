0.10 Karat Pırlanta Trend Bileklik
Ürün Kodu : DB18140
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35.544 TL
PEŞİN FİYATINA 11.848 TL x 3 Taksit
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0.10 Karat Pırlanta Trend Bileklik T11312
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.35 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İncecik zincirinde saklı minimalist ışık. Bileğinizde çabasız, hafif ve zamansız bir parlaklık yaratır.
0.10 Karat Pırlanta Trend Bileklik
PEŞİN FİYATINA 11.848 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.544 TL