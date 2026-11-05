0.10 Karat Pırlanta Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR197190
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35.976 TL
PEŞİN FİYATINA 11.992 TL x 3 Taksit
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0.10 Karat Pırlanta Trend Yüzük T11389
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.35 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İncecik yapısıyla yokmuş hissi veren, yalnızca ışığıyla varlığını hissettiren narin parça.
0.10 Karat Pırlanta Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 11.992 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.976 TL