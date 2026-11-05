0.10 Karat Pırlanta Trend Kolye
Ürün Kodu : DN69254
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39.192 TL
PEŞİN FİYATINA 13.064 TL x 3 Taksit
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0.10 Karat Pırlanta Trend Kolye T11360
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.64 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İncecik zincir ve narin ışıltı. Yokmuş gibi hafif ama kendini hissettiren minimalist bir imza.
0.10 Karat Pırlanta Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 13.064 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
39.192 TL