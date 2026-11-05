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Sette Yer Alan Ürünler
0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Kolye
38.506 TL

Tükendi

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0.20 Karat Pırlanta Yuvarlak Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Yuvarlak Küpe
42.158 TL

Tükendi

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0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Bileklik
34.848 TL

Tükendi

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0.40 Karat Pırlanta Yuvarlak Set (597)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
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